Казахстанский банкир Мухтар Аблязов вышел на свободу во Франции

Мухтар Аблязов вышел на свободу во Франции. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».

По данным интернет-ресурса, Госсовет Франции отклонил постановление об экстрадиции в Россию бывшего казахстанского банкира.

Накануне его адвокаты заявили, что в случае положительного решения Госсовета они намерены подать апелляцию. До ее рассмотрения экстрадиция их клиента могла быть отложена.

В преддверии рассмотрения дела Аблязова в Госсовете Франции спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал Париж воздержаться от выдачи банкира, поскольку после экстрадиции в Россию он может быть передан Казахстану, где есть «серьезные опасения того, что Аблязов может подвергаться пыткам».

Ранее Франция согласилась выдать Аблязова России. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Мануэль Вальс в сентябре 2015-го, однако защита подала апелляцию в Госсовет.

Экс-главу казахстанского «БТА Банка» задержали во французских Альпах в июле 2013 года, и с тех пор он находится в заключении. В последнее время Аблязов содержался в тюрьме в коммуне Флери-Мерожи к югу от Парижа. Это пенитенциарное заведение является крупнейшим в Европе.

Напомним, в отношении Аблязова возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и Украине, однако его выдачи добиваются только Москва и Киев, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции.

Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Сумма нанесенного Аблязовым ущерба оценивается в несколько миллиардов долларов.

Дело против него возбуждено в 2009-м, после чего банкир бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, но был вынужден покинуть и эту страну.