Казахстан: режиссер высмеял введение временной прописки, сняв смешной ролик

Молодой казахстанский режиссер Мирас Толеухан создал короткий юмористический ролик, в котором обыгрывается ситуация, сложившаяся в Казахстане с временной регистрацией граждан. «О Злободневном», - подписал автор видео на своей странице в Facebook, сообщило Tengrinews.

Агентству режиссер сообщил, что такая ассоциативная картинка пришла в голову, как только он услышал новость о принятом законе.

«Я не мог представить, как возможно такому числу людей пройти регистрацию в ЦОНах за 10 дней. Была бы это онлайн-регистрация, другое дело. Мне представилась такая картина - толпы людей расталкивают друг друга и бегут, чтобы успеть зарегистрироваться. Представляю, что творится в ЦОНах. На фоне такого раздражителя хотел поднять людям настроение. Ролик смонтировал минут за 15 и выложил в Сеть», - рассказал Толеухан.

На вопрос, что он думает и как относится к новым правилам, автор ответил: «Если взять глобально и посмотреть с точки зрения власти и народа, то простым людям и так хватает проблем - ежедневный быт, суета и хлопоты достаточно отнимают энергии у человека. А тут накладываются еще какие-то обязанности. Почему бы не придумать другие пути по вычислению террористов, а не таким топорным методом все решать. Что касается лично меня, то ладно, что теперь поделать, один или несколько дней придется помучиться, постоять в очереди, побегать и забыть про эту тему. Ведь я - законопослушный гражданин».

С 1 января 2017 года в Казахстане ввели обязательную регистрацию граждан по месту временного проживания. За нарушение данной нормы к штрафу в размере 22 тысяч 690 тенге привлекаются и гражданин, и владелец недвижимости, в которой более месяца временно проживает незарегистрированный человек.