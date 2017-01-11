Узбекистан: музей Ислама Каримова откроют ко дню его рождения

В день рождения первого президента Узбекистана - 30 января 2017 года - резиденция «Оксарой» начнет работать как музей Ислама Каримова. Об этом сообщил «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода) со ссылкой на источники в правительстве страны.

«Согласно специальному поручению президента Шавката Мирзиеева некоторые кабинеты в «Оксарое» готовят для посетителей музея. Там выставят различные предметы, альбомы и другие материалы, связанные с жизнью и деятельностью Ислама Каримова», - сообщил источник.

В ноябре 21016 года о намерении открыть музей Ислама Каримова сообщала младшая дочь первого президента Лола Каримова-Тилляева.

По официальным данным, Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Государственная комиссия по организации его похорон анонсировала появление в Ташкенте памятника, сквера и музея, названных в честь первого президента Узбекистана.

После смерти Каримова ведущую к резиденции так называемую «президентскую трассу» перестали перекрывать, как делали на протяжении почти двух десятков лет. Однако, по данным «Азиятерры», с 19 декабря «президентская трасса» заработала в прежнем режиме. Теперь ее перекрывают дважды в день – уже для избранного 4 декабря главой государства Шавката Мирзиеева.

Его кортеж состоит из двух десятков проносящихся на большой скорости машин - черных «мерседесов» разных марок, а также автомобилей милицейского сопровождения и машин с автоматчиками.

При этом конечная цель следования кортежа не очень ясна. Недавно он заявил, что в «Оксарое» устроят музей, а для него выстроят совершенно новую резиденцию. Где конкретно – не уточняется.

По данным «Озодлика», Мирзиеев выделил себе в качестве рабочего места несколько кабинетов в здании Сената и ездит на работу из своего частного дома, расположенного в массиве «Карасу-2» в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.