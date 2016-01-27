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В парке Победы имени Д.Асанова сегодня прошел митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
Советник президента Бусурманкул Табалдиев зачитал обращение Алмазбека Атамбаева, который отметил, что оборона Ленинграда является одной из самых ярких и героических страниц истории Великой Отечественной войны. В военные годы из этого города в республику эвакуировали более 16 тысяч человек. Председатель КОБЛ Анна Кутанова сообщила, что на сегодня в стране осталось 30 блокадников. А посол России Андрей Крутько добавил, что они совершили свой подвиг не только тогда, «но и продолжают его все эти годы, работая с молодежью».
URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/26714/