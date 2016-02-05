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В Бишкеке стартовала акция «Единство, победившее фашизм!» к 75-летию начала ВОВ

5/02/16 12:42, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА

В Бишкеке в Кыргызско-Российском Славянском университете стартовала героико-патриотическая акция «Единство, победившее фашизм!», посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-центре вуза.

 

По его данным, инициативу вуза поддержал Совет ветеранов войны, Вооруженных cил, правоохранительных органов и тружеников тыла КР. К акции подключились поисковики из Новосибирска, которые поделятся сведениями о подвиге кыргызстанцев – защитников Брестской крепости.

 

«Своим примером поколение победителей дало важный урок потомкам – преодолевать трудности, созидать во имя процветания и бесконфликтного развития общества возможно только в едином порыве», - отметили организаторы.

 

Воссоздать портрет народа-героя возьмутся участники акции – профессорско-преподавательский состав, студенты, школьники. Им предстоит вспомнить героическое прошлое своей семьи, своих близких, рассказать о нем, высказать мнение о проблеме войны и мира, роли единства в ее разрешении. Воспоминания, эссе войдут в многотомное издание, которое увидит свет под названием «Единство, победившее фашизм!». Ученые университета проведут исследование малоизвестной страницы отечественной истории – подвигу советского народа в первые дни Великой Отечественной войны.

 

Акция завершится 22 июня ритуалом поминовения всех, кто вступил в схватку с фашизмом 75 лет назад и победил в 1945 году, всех сыновей и дочерей огромной Советской страны.

 

Присоединиться к акции могут все, кто считает подвиг поколения победителей священным, а заветы хранить единство и дружбу - незыблемыми.

URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/27274/

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