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Правительство Кыргызстана окажет всяческое содействие организаторам акции «Бессмертный полк Кыргызстан»

23/03/16 10:48, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА

Правительство Кыргызстана окажет всяческое содействие организаторам акции «Бессмертный полк Кыргызстан». Об этом стало известно на встрече представителей общественного штаба с вице-премьером Гульмирой Кудайбердиевой.

 

В ходе обсуждения опыта проведения акции в прошлые годы и существующих планов к 9 мая 2016 года достигнута договоренность о необходимой организационной поддержке акции со стороны правительства.

 

Акция, посвященная памяти участников Великой Отечественной войны, пройдет 9 мая сразу в нескольких крупных городах и столице Кыргызстана. В ней примут участие несколько тысяч человек. Предполагается, что маршрут пройдет от Южных ворот до площади Победы и закончится минутой молчания. На время шествия колонны частично перекроют движение по улице Абдрахманова. Сейчас прорабатываются вопросы безопасности на всем пути следования колонны и другие организационные вопросы.

URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/29498/

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