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Айгуль Рыскулова: Ветераны ВОВ, проживающие в Бишкеке, получат в честь Дня Победы 15 тысяч сомов

27/04/16 14:12, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

«Ветераны ВОВ, проживающие в Бишкеке, получат в честь Дня Победы за счет городского и районных бюджетов 15 тысяч сомов», - сообщила ИА «24.kg» вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.

 

По ее словам, каждый участник Великой Отечественной войны помимо президентской помощи и денег из республиканской казны получит к празднику по 15 тысяч сомов – 10 тысяч из городского бюджета и по пять тысяч из районных. «Сейчас мы подбиваем смету на организацию торжеств. Как заведено, в 10.00 на площади Победы пройдет митинг-реквием по павшим на фронтах войны. В нем участвуют первые лица государства. После митинга стартует «Бессмертный полк». Для ветеранов на площади организуют полевую кухню и концерт. Будет выставка военной техники сороковых годов», – рассказала Айгуль Рыскулова и добавила, что социальные работники и сотрудники мэрии начали подомовой обход ветеранов.

 

«В столице проживают 264 участника войны, из которых только 61 может передвигаться самостоятельно, другие нуждаются в помощи. Вот мы и готовим людей, которые 9 Мая будут сопровождать главных виновников торжества. К каждому ветерану прикрепляется по два социальных работника», - пояснила вице-мэр. 

URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/31315/

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