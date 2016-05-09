RSS
facebookfacebookgoogale+
ВИЧ+. Я один из вас
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:22
НОВОСТИ ДНЯ:
Великая Победа
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Кыргызстане осталось всего 820 ветеранов Великой Отечественной войны

9/05/16 12:55, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане осталось всего 820 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в своем поздравлении в честь Дня Победы сообщил спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

 

Он отметил, что 9 мая 1945 года – день, преисполненный печали и скорби от тяжелых человеческих утрат и безмерной радости от того, что поставлена победная точка в войне.

 

«К великому сожалению, не стало многих отцов и дедов, которые смогли одолеть, сокрушить и уничтожить темную силу, победить фашизм. Я верю, что бессмертный подвиг спасения Отчизны останется потомкам как пример героизма, стойкости и мужества», - говорится в поздравлении.

URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/31630/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ