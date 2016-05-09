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Сооронбай Жээнбеков: В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда

9/05/16 13:02, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

«В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда», - говорится в поздравлении премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в честь Дня Победы.

 

Он отметил, что только благодаря беспримерному подвигу защитников Родины, которые в жесточайших сражениях проявили мужество и отвагу, война завершилась победой.

 

«Быть благодарными, окружить ветеранов всеобщей заботой и уважением - наша святая обязанность», - заявил глава кабинета министров.

 

URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/31631/

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