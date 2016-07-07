«Агитбригада» из Кыргызстана проследовала до Берлина боевым путем воинов-освободителей

«Агитбригада» из Кыргызстана проследовала боевым путем воинов-освободителей, завершив пробег в Берлине. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По словам директора Общественного благотворительного фонда «Агитбригада» Керима Шатманова, с 14 мая по 29 июня был реализован проект «Наш Джумаш», посвященный 70-летию Великой Победы. Эта акция стала продолжением большой патриотической программы «Агитбригада Кыргызстана – во имя мира и добра», начатой два года назад.

Старт первого этапа пробега был дан 14 мая 2016 года в Караколе, на родине Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. Во время второго этапа 22 июня (75-летие начала ВОВ) агитбригадовцы приняли участие в митинге-реквиеме в Витебской области Беларуси у места гибели и захоронения нашего земляка. Аналогичное мероприятие проведено 23 июня в Минске на улице Джумаша Асаналиева у памятника герою. С 24 по 29 июня наши земляки проследовали боевым путем воинов-освободителей по территориям Польши, Чехии, Австрии и Германии.

«Активисты возложили цветы и прочитали молитвы на мемориалах ВОВ, отдав тем самым дань уважения тем, кто с честью выполнил свой долг перед Родиной, но не вернулся с войны. Более 363 тысяч кыргызстанцев героически сражались на фронтах войны, свыше 133 тысяч фронтовиков остались на полях сражений в России, Беларуси, Польше и Германии. Своей небольшой, но очень важной акцией мы еще раз подчеркнули необходимость межнационального общения на общемировом языке – языке искусства и культуры. Агитбригадовцы выступали перед местными жителями с небольшими концертами под лозунгом «Во имя мира и добра», рассказывали о своей Родине – Кыргызстане, проводили презентации живописных мест республики, раздавали диски с роликами о нашей стране, ее культуре, традициях, обычаях. Проект «Наш Джумаш» внес свой, пусть небольшой, вклад в позиционирование Кыргызстана как страны, бережно хранящей свою историю и культуру, дружелюбной и миролюбивой», - отметили в ОБФ «Агитбригада».

«Это было действительно прекрасное мероприятие по сохранению исторической памяти наших народов, - сказал посол Беларуси в КР Виктор Денисенко. - В настоящее время любое государство, которое образовалось как независимое на постсоветском пространстве, ищет национальную идею, новую идеологию, появляются новые, современные герои. Но я думаю, что много искать не нужно. Следует просто сохранить то историческое и дорогое, что больше всего объединяло раньше наши народы. Нет ни одного исторического события, которое бы так объединяло и связывало единым прошлым, как, к сожалению, Великая Отечественная война. Все народы бывшего Советского Союза, независимо от того, кыргыз, белорус, русский, украинец или таджик, защищали свою землю».

«Никогда наши народы не будут чужими, как бы нас ни старались разъединить. Историческая память является залогом и фундаментом нашей дальнейшей дружбы», - добавил посол.

«Такие патриотические поездки только сближают народы. В наше время очень важно быть ближе друг другу, быть роднее», - резюмировал другой участник пресс-конференции и пробега «Агитбригады» заслуженный артист КР, руководитель президентского камерного оркестра «Манас» Эрнис Асаналиев.