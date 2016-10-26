С 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ороза Мамралиева поздравили на Петровке, 38. Об этом сообщает Главное управление МВД России.

Ороз Мамралиев – единственный ветеран ВОВ из Кыргызстана, который проживает сегодня в Москве. Он родился в 1926 году в Джалал-Абаде и, наверное, состарился бы на Родине, если бы в 1944-м, в разгар войны, его не призвали в армию.

«На протяжении всей службы в органах внутренних дел столицы Вы были преданы своему делу и выбранной профессии, понимали значимость своего труда и отдавали ему все свои силы. Под Вашим непосредственным руководством и при личном участии воспитано не одно поколение молодых сотрудников. Уважаемый Ороз Мамралиевич, в этот знаменательный день от имени ГУ МВД России по городу Москве и от себя лично позвольте поздравить Вас с 90-летием. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и долголетия!», - поздравил глава ГУ генерал-майор полиции Олег Баранов.