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Азимбек Бекназаров: Правосудие однозначно, у него не может быть каких-либо «иных толкований»

19/11/15 08:55, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Азимбек Бекназаров считает своим профессиональным долгом юриста
и адвоката А.Келдибекова представить СМИ правовой комментарий
по решению Первомайского районного суда.

В пресс-конференции принимает участие

Азимбек Бекназаров – адвокат.

 

URL: http://www.24.kg/video/23080/

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