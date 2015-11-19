Азимбек Бекназаров: Правосудие однозначно, у него не может быть каких-либо «иных толкований»

Азимбек Бекназаров считает своим профессиональным долгом юриста

и адвоката А.Келдибекова представить СМИ правовой комментарий

по решению Первомайского районного суда.



В пресс-конференции принимает участие



Азимбек Бекназаров – адвокат.

URL: http://www.24.kg/video/23080/

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