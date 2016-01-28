Кыргызстан в ЕАЭС: реальность превзошла наихудшие прогнозы, лоббисты в ЖК КР подливают масло в огонь. Проблема требует срочного вмешательства властей

Проблемы, решить которые Кыргызстану следовало еще до вступления в ЕАЭС, сейчас «заиграли» в полную силу. Палки в колеса при этом усердно вставляют отдельные депутаты ЖК КР, имеющие бизнес, например, в сфере международных перевозок.



Но, тем не менее, предприниматели, объективно оценивая перспективы ЕАЭС, не теряют надежд и просят ЖК КР и правительство помочь в решении возникающих проблем. Бизнесмены также проинформируют СМИ о результатах собственных достижений в освоении рынков ЕАЭС.



В пресс-конференции принимают участие



Алмаз Мамбеталиев – директор транспортной компании,



Сергей Пономарев – президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг КР,



Дамира Долоталиева – председатель ЦК профсоюза работников торговли КР.