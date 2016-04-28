Защита прав детей в Кыргызстане: что изменилось за минувшие 20 лет? Специалисты о горьком сиротстве и счастливом детстве…

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Вопрос защиты прав детей в центре внимания любого общества. И только в нашей стране на протяжении 20 лет он не теряет остроты и остается болезненной социальной проблемой.
Вместе с тем в продвижении защиты прав детей сделано немало. Характерно, что в этом направлении правительство КР вполне успешно работает в одной упряжке с международными организациями. Так, сегодня SOS-система, сосредоточенная на работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, переносит акцент в решении некоторых вопросов на законодательный уровень.
Что же думают специалисты о пройденном пути, и какие перспективы они видят в защите прав ребенка?
В пресс-конференции принимают участие:
Улук Кыдырбаев, Лира Джураева, Гульнара Асилбекова, Оксана Орозбаева, Нурбек Богачиев – представители ОФ «SOS Детские деревни Кыргызстана»
URL: http://www.24.kg/video/31338/