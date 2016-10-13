Экс-председатель ЦИК Акылбек Сариев о правовом статусе президента переходного периода в связке с референдумом и конституционной реформой (сходство, различия 2010–2016 гг.)

Экс-председатель ЦИК Акылбек Сариев, опираясь на собственный практический опыт, изложит ряд принципиальных моментов, которые, по его мнению, внесут ясность в сложившуюся спорную ситуацию относительно предстоящего референдума и конституционной реформы.



В пресс-конференции принимает участие



Акылбек Сариев – экс-председатель ЦИК.