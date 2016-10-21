RSS
facebookfacebookgoogale+
Активные выходные. Какие горнолыжные базы открывают сезон
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:25
НОВОСТИ ДНЯ:
Видео
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Жылдызкан Джолдошова, депутат V созыва ЖК КР: об активизации кыргызских сепаратистов, «обээсэшном дебюте» К.Батырова и спекуляции трагедией 2010 года

21/10/16 13:15, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Депутат v созыва ЖК КР Жылдызкан Джолдошова приведет факты, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что одновременная активность оппозиции и кыргызских сепаратистов - явления взаимосвязанные и требуют особого критического внимания со стороны руководства страны.

Депутат также возмущена грубым искажением известным оппозиционным политиком отдельных фактов трагедии 2010 года. Трагедии, в которой еще не поставлена точка…

В пресс-конференции принимает участие

Жылдызкан Джолдошова – депутат ЖК КР V созыва.

URL: http://www.24.kg/video/38679/

версия для печати