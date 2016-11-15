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Изменить меру пресечения одному человеку, чтобы 300 получили собственное жилье

15/11/16 15:30, Бишкек – ИА «24.kg»

 

300 дольщиков недостроенного многоквартирного дома выступают за смягчение приговора и изменения меры пресечения руководителю строительной компании «ОППС Строй». Они уверены, что в этом случае дом будет достроен, а конфликт исчерпан.

Есть ли юридические основания для принятия такого компромиссного решения? Что об этом думают адвокаты, правозашитники и сами дольщики?

В пресс-конференции принимают участие:

Турсунбек Акун - правозащитник,

Клара Досманбетова – адвокат,

представители активной группы дольщиков.

 

URL: http://www.24.kg/video/39875/

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