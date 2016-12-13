RSS
facebookfacebookgoogale+
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:20
НОВОСТИ ДНЯ:
Видео
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Жылдызкан Джолдошова об итогах выборов: ЦИК – идеальная машина времени. Проверено дважды

13/12/16 15:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Жылдызкан Джолдошова представит такие факты о работе ЦИК и выборных участков, которые простым совпадением не назовешь. В чем же их уникальность?

В пресс-конференции принимает участие

Жылдызкан Джолдошова – лидер партии «Аалам»

URL: http://www.24.kg/video/41534/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ