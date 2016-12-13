Жылдызкан Джолдошова об итогах выборов: ЦИК – идеальная машина времени. Проверено дважды

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Жылдызкан Джолдошова представит такие факты о работе ЦИК и выборных участков, которые простым совпадением не назовешь. В чем же их уникальность?
В пресс-конференции принимает участие
Жылдызкан Джолдошова – лидер партии «Аалам»
URL: http://www.24.kg/video/41534/