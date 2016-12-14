Поставка угля на ТЭЦ г.Бишкека: старая, «проверенная временем» коррупционная схема по-прежнему в действии?

Почему Расулу Умбеталиеву – члену конкурсной комиссии - так и не удалось предотвратить закупку угля из Казахстана для нашей ТЭЦ? Как объяснить, что отечественный уголь (например, из Таш-Кумыра) составляет всего лишь пятую часть от общего закупленного объема? Какой смысл тратить больше, когда можно сэкономить в 2-3 раза, да еще и поддержать отечественную угледобывающую компанию?



В пресс-конференции принимает участие



Расул Умбеталиев – эксперт