Эрулан Кокулов потребовал наказать ответственных за строительство школы № 64

Депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов заявил, что строители, контролирующие органы и руководители, ответственные за возведение школы № 64 в Бишкеке, должны быть привлечены к ответственности.

По его словам, строительство объекта ведется с нарушениями, а все причастные к контролю и приемке работ обязаны ответить перед законом.

«Те, кто халатно относится к безопасности детей, должны понести ответственность», — заявил депутат.

На опубликованном видео можно заметить, что ремонт проводили с грубыми нарушениями.