В Кыргызстане предлагают создать базу данных граждан с судимостью

Кыргызстанцы не должны доказывать, что у них нет судимости. Этим должны заниматься государственные органы. К такому заключению пришел депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Он инициировал законопроект в целях сокращения административных процедур и упрощения условий получения некоторых документов.

Предлагается:

создать электронную базу данных лиц, имеющих судимость. Работодатели смогут проверять кандидата на ту или иную должность;

возложить на работодателей и на государственные органы обязанность по запросу у органа внутренних дел информации о наличии или отсутствии судимости;

снять с гражданина обязанность доказывать, что он не является судимым.

По информации заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, справка о судимости в течение 10 дней выдается бесплатно. Если документ нужен в течение дня, за срочность необходимо заплатить 230 сомов. Кроме того, у кыргызстанцев есть возможность получить ее через Интернет. МВД также по запросу госорганов предоставляет информацию о судимости.

Несмотря на это, депутат настаивает на принятии отдельного закона. Иногда при выдаче справки допускаются ошибки, не соблюдаются сроки. Пока человек возьмет справку об отсутствии судимости, вакантное место уже занимают.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал концепцию законопроекта, но отметил, что он требует доработки.