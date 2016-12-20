Депутаты не захотели быть добрыми и слушать доклад правительства перед Новым годом

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Парламентский комитет планировал рассмотреть сегодня решение Верховного суда по национализированным объектам и отчет правительства за 2015 год, но отложил это из-за отсутствия на заседании вице-премьера-министра Олега Панкратова.
Решено, что для отчета чиновника пригласят в первые дни 2017 года.
Как отметил депутат Алмамбет Шыкмаматов, вице-премьер-министр должен сам доложить. «Лучше эти вопросы рассмотреть не на следующей неделе, а в первых числах января. 27 декабря начнутся корпоративы, мы будем доброжелательными, начнем всех поздравлять с праздником и не сможем как следует изучить доклад», - сказал нардеп.
URL: http://www.24.kg/vlast/41959/