Депутаты не захотели быть добрыми и слушать доклад правительства перед Новым годом

Парламентский комитет планировал рассмотреть сегодня решение Верховного суда по национализированным объектам и отчет правительства за 2015 год, но отложил это из-за отсутствия на заседании вице-премьера-министра Олега Панкратова.

Решено, что для отчета чиновника пригласят в первые дни 2017 года.

Как отметил депутат Алмамбет Шыкмаматов, вице-премьер-министр должен сам доложить. «Лучше эти вопросы рассмотреть не на следующей неделе, а в первых числах января. 27 декабря начнутся корпоративы, мы будем доброжелательными, начнем всех поздравлять с праздником и не сможем как следует изучить доклад», - сказал нардеп.