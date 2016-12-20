В Кыргызстане после критики депутатов чиновники ГИК снизили зарплаты

В Государственной ипотечной компании зарплату снизили на 20 процентов. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил председатель ГИК Бактыбек Шамкеев.

Ранее депутаты фракции СДПК раскритиковали заместителя главы ГИК за высокую зарплату. Они уверены, что все проценты по ипотечным кредитам идут на зарплату руководства компании.

После этого премьер-министр рекомендовал ГИК умерить аппетиты, а зарплаты повышать после того, как докажут эффективность своей работы.

ГИК к рекомендациям премьера прислушалась. Сегодня в компании работают 40 человек. В том числе три члена правления. Средняя зарплата в учреждении составляет 28 тысяч сомов.

Часть депутатов вступилась за руководство ГИК. Они посоветовали не цепляться к уровню заработков. Нардеп Дастан Бекешев отметил, что надо стремиться к тому, чтобы все бюджетники получали высокую зарплату. А депутат Азамат Арапбаев и вовсе уверен, что маленькая зарплата руководства ГИК приведет к коррупции.

«Представьте, если глава ГИК будет получать 15 тысяч сомов. Он же с каждого кредита будет брать «шапку». Лучше мы ему 150 тысяч сделаем зарплату. Главное, чтобы они эффективно работали. Можно даже привязать его зарплату к процентам от выданных кредитов», - предложил Азамат Арапбаев.