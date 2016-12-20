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Главы Кыргызстана и Индии подписали ряд документов

20/12/16 15:30, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

По итогам встречи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и премьер-министра Индии Нарендры Моди подписан ряд двусторонних документов:

 

- Меморандум между правительствами двух стран о сотрудничестве в области туризма;

- Меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики между Государственным агентством по делам молодежи, спорта и физкультуры при ПКР и Министерством молодежи и спорта Индии;

- Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров РИ;

- Меморандум о взаимопонимании между Кыргызским военным лицеем имени Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асанова и национальным кадетским корпусом РИ;

- Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией МИД КР и институтом внешних связей РИ;

- Меморандум о взаимопонимании между КТРК и Прасар Бхарати о сотрудничестве в области телерадиовещания и обмена аудиовизуальной продукцией.

 

Стороны также парафировали двусторонний инвестиционный договор между правительствами Кыргызстана и Индии.

 

Напомним, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев с государственным визитом находится в Республике Индия.

URL: http://www.24.kg/vlast/41976/

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