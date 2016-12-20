Алмазбек Атамбаев восхитился индийскими IT-технологиями и вспомнил фильмы о любви

«Кыргызстану нужно многому учиться у Индии, например, в сфере IT-технологий. Все айтишники мира знают город Бангалор – IT-столицу Индии и город контрастов», - сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в ходе встречи с премьер–министром РИ Нарендрой Моди.

Глава КР напомнил, что два народа связывает многовековая история. «Это не совпадение, что у кыргызского народа есть герой Манас, и такой же герой в Индии носит имя МАнас(ударение на первую А)», - сказал Алмазбек Атамбаев.

Глава Кыргызстана отметил, что его поколение помнит, как в кинотеатрах смотрели только фильмы про коммунистическую партию и индийские фильмы о любви.

По словам президента КР, он до сих пор помнит песни о любви Раджа Капура.

Напомним, глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится с государственным визитом в Республике Индия.