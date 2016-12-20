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Индия подарила Кыргызстану аппарат лучевой терапии «Бабатрон»

20/12/16 16:09, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Мы благодарны индийской стороне, подарившей аппарат лучевой терапии «Бабатрон» для лечения онкологических заболеваний», - поблагодарил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе встречи в Хайдерабадском дворце премьер-министра Индии Нарендру Моди.

 

По словам главы КР, народ Кыргызстана ценит это и желает Индии спокойствия, мира и процветания.

 

Напомним, проходит государственный визит главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Республике Индия.

URL: http://www.24.kg/vlast/41983/

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