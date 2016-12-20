В Кыргызстане государство распоряжается школьными родительскими взносами

Родители не могут самостоятельно тратить те деньги, которые сдают на нужды школы. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявила депутат Евгения Строкова.

Она отметила, что в итоге родители помогают не школе, а государству. А оно потом еще распоряжается, куда эти деньги можно потратить, а куда нет.

«Это по меньшей мере некорректно. В конце концов, государство вообще перестанет финансировать школы и будет рассчитывать только на средства попечительских советов. В итоге при экстренных ситуациях снять деньги со счета невозможно. Приходится идти на нарушения, чтобы в обход спецсчета находить деньги и делать ремонт. Иначе бы половина школ и детских садов в Бишкеке встали бы», - возмутилась Евгения Строкова.

Она отметила, что после закупок обязательна процедура аудита. В итоге родители опять должны тратить деньги вместо того, чтобы направить их на что-то нужное.

Министр финансов Адылбек Касымалиев отметил, что не стоит менять действующий закон о госзакупках. Но если администратором родительских взносов являются попечительские советы, то они не подпадают под этот закон. Они могут сами открыть счет, купить, что им нужно, и принести в школу. Но если администратором средств является директор, он подпадает под закон.

В итоге депутаты отложили рассмотрение вопроса о внесении поправок в закон о госзакупках. В частности, им предстоит выяснить у Министерства образования, почему родительские взносы попадают на счета администраций учебных заведений. Также Минобразу предстоит объяснить, почему они не дают родителям альтернативы.