RSS
facebookfacebookgoogale+
Наркотики есть, а контроля нет
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:49
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Совместные с Индией антитеррористические учения пройдут в Кыргызстане

20/12/16 17:24, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Военные учения по борьбе с терроризмом являются ежегодным событием. Следующее мероприятие состоится в Кыргызстане в первом квартале 2017-го», - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым.

 

Он добавил, что стороны рассмотрели совместное сотрудничество в области обороны. «Кыргызско-индийский центр является примером успешного и плодотворного сотрудничества между двумя странами, который надо развивать дальше. Также ведутся работы по созданию совместного учебного центра», - сказал Нарендра Моди.

 

Глава кабмина Индии сообщил, что обе стороны согласились с необходимостью более тесно сотрудничать и в сфере экономики.

 

«Мы будем работать на укрепление двухстороннего торгово-экономического сотрудничества, поощрять более тесные связи как отдельных людей двух стран, так и представителей промышленности и деловых кругов Индии и Кыргызстана. Мы намерены развивать сотрудничество в области здравоохранения, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства, горного дела и энергетики», - добавил Нарендра Моди.

URL: http://www.24.kg/vlast/41995/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ