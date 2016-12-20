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В Кыргызстане депутаты никак не определятся, что делать с законом о лотереях

20/12/16 18:32, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Инициаторы запрета лотерейной деятельности сначала согласились объединить свой законопроект с Госфиннадзором, а теперь отказываются. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

 

Напомним, группа депутатов предложила запретить лотерейную деятельность в Кыргызстане. С похожим предложением выступил и Госфиннадзор, но с оговоркой – такое право остается у государства.

 

В процессе рассмотрения оба законопроекта предложили объединить. Однако парламент отложил рассмотрение документа, просто исключив из повестки дня.

 

На заседании один из инициаторов документа заявил, что они отказываются объединяться с Госфиннадзором. Он уверен, что государство найдет лазейки и лотерейную деятельность не запретят, а виноватыми в итоге сделают депутатов.

 

Нардепы предложили отклонить их законопроект, согласились даже внести его вновь на рассмотрение через полгода.

 

После долгих споров депутаты так и не смогли принять решения по вопросу. В итоге его рассмотрение перенесли на январь 2017 года. За это время инициаторам двух законопроектов предлагают договориться и прийти к единому мнению.

URL: http://www.24.kg/vlast/42003/

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