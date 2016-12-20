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Президент Кыргызстан соболезнует в связи с трагедией в Берлине

20/12/16 19:31, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнование федеральному президенту Германии Йоахиму Гауку в связи с трагедией в Берлине. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

«Примите мои искренние соболезнования в связи с преступлением, совершенным против мирных граждан на площади Брайтшайдплац», - говорится в соболезновании.

 

«Прошу вас передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечается в телеграмме президента.

 

Напомним, вечером 19 декабря 2016 года в Берлине (Германия) тягач с прицепом врезался в толпу людей - посетителей рождественского рынка. В результате погибли 12 человек и 48 получили ранения. 

URL: http://www.24.kg/vlast/42008/

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