Алмазбек Атамбаев рассказал в Индии о своей мечте

«Моя задача, чтобы бизнесмены, работающие в Кыргызстане, не зависели от власти и президента», - сказал сегодня глава КР Алмазбек Атамбаев на бизнес-форуме, проходящем в рамках его государственного визита в Индию.

По словам президента КР, он сам прошел через это, когда его предприятия захватывали через суды и рейдерство.

«Я был дважды премьер-министром - в 2008-м и 2010-м, долгие годы был в оппозиции, пережил несколько покушений и посидел в тюрьме. Мне предъявляли обвинение, наказание за которое - 25 лет. Я был бизнесменом и пошел в политику не просто так. Открыл компанию «Форум» в 1989 году. Тогда наша страна входила в СССР, и так получилось, что я смог за несколько лет стать богатым человеком. Я реализовывал книги в Москве», - рассказал индийским бизнесменам Алмазбек Атамбаев.

Глава КР добавил, что пришедшие к власти люди боялись бизнесменов.

«Кого-то посадили, кто-то выжил… Все эти годы я мечтал о том, когда кыргызский бизнесмен почувствует себя человеком, а не тем, кого проверяют и чиновники, и силовые структуры, у которого требуют взятки. Человеком, про которого народ скажет, что он кормит нашу страну, благодаря которому есть Кыргызстан», - сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, 18 декабря президент Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом в Индию. В его рамках глава Кыргызстана встретился с главой Индии Пранабом Кумиром Мукерджи и премьер-министром Нарендрой Моди.