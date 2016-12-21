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Президент Ирана прибудет в Кыргызстан 22 декабря

21/12/16 14:51, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Кыргызстан посетит с официальным визитом президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата Алмазбека Атамбаева.

 

Отмечается, что в рамках визита Хасан Роухани и Алмазбек Атамбаев обсудят широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном. Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

 

По завершении переговоров будет заявление для прессы и подписание совместных документов.

 

В рамках официального визита Хасан Роухани встретится с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым и примет участие в открытии бизнес-форума. 

URL: http://www.24.kg/vlast/42067/

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