Президент Ирана прибудет в Кыргызстан 22 декабря

Кыргызстан посетит с официальным визитом президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата Алмазбека Атамбаева.

Отмечается, что в рамках визита Хасан Роухани и Алмазбек Атамбаев обсудят широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном. Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

По завершении переговоров будет заявление для прессы и подписание совместных документов.

В рамках официального визита Хасан Роухани встретится с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым и примет участие в открытии бизнес-форума.