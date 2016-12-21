Нашел крайних. Депутату на автодорогах мешают пешеходы, он возмущен

На заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов заявил, что пробки в Бишкеке образуются из-за медлительных пешеходов.

Член фракции «Онугуу-Прогресс» подчеркнул, что пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходным переходам, которые регулируются специальными светофорами. При этом они не должны мешать движению автомобилей, особенно на поворотах.

«У нас машины часто не могут нормально повернуть. Им нужно пропустить пешеходов. Ты останавливаешься, пропускаешь, а пешеходы идут медленно, по телефону разговаривают. Нужно, чтобы отдельный светофор горел для пешеходов», - возмутился Тазабек Икрамов.

Представитель партии «Онугуу-Прогресс» и прежде выступал с неоднозначными инициативами. Например, предлагал ради пятничного намаза продлить обеденный перерыв на два часа. А после провала на Олимпиаде в Рио - уволить всех главных тренеров. Он также хотел внедрить в общеобразовательных школах обучение игры на комузе. А еще привлечь людей, побывавших в Сирии, для участия в дискуссиях на телеканалах.

О законотворческой деятельности Икрамова известно мало. Его имя запомнили после скандала в столичной школе №61.