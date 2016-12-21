Алмазбек Атамбаев рекомендовал индийским бизнесменам работать в Кыргызстане по закону

«Если вам захочется заниматься деятельностью в Кыргызстане, то идите дорогой закона», - рекомендовал сегодня на бизнес-форуме президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев индийскому бизнес-сообществу.

«Никто тогда у вас не сможет попросить взятку. А попросят - любому журналисту скажите, и вымогатель сразу сядет в тюрьму. Нужно работать честно, и в Кыргызстане это норма», - сказал Алмазбек Атамбаев.

«Те, кто считает, что в Кыргызстане рынок всего лишь 6 миллионов, а у наших соседей 30 миллионов, то там нет конвертации валюты, и сколько бы он ни заработал, не сможет вывезти из страны», - заявил президент.

«Мы в ЕАЭС. Если вы придете на рынок КР, то для вас не будет пошлин. В Таможенном союзе товары из Кыргызстана не облагают пошлинами. То есть производите товар и услуги в Кыргызстане, и у вас беспошлинный рынок в 700 миллионов человек, самая сильная защита и самые низкие налоги», - сказал глава КР.

«С 2017 года число проверяющих в Кыргызстане сократится. Я и сам через 10 месяцев стану бизнесменом. Я буду помогать вам. Чувствую, что должен это делать. Многие инвесторы думали, вкладывать в Кыргызстан или нет, так я скажу: сегодня ко мне приходят миллиардеры и говорят, что зря не послушали меня», - подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Напомним, 18 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом в Индию. В его рамках он встретился с главой Индии Пранабом Кумиром Мукерджи и премьер-министром Нарендрой Моди.