Алмазбек Атамбаев: Бизнес в Кыргызстане станет самым защищенным

«Я человек упрямый и добился своего: будут приняты соответствующие законы, и бизнес в Кыргызстане будет совершенно другой - он станет самым защищенным», - заявил сегодня на бизнес-форуме в Индии президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Это моя мечта - чтобы бизнес был таким же, как и в Европе. Когда становится богаче человек, богаче становится страна», - считает глава государства.

По его словам, одна из реформ, которая принята на референдуме по Конституции 11 декабря, позволит проверять бизнесмена только налоговой инспекции.

«Сегодня в Кыргызстане и Центральной Азии бизнесменов проверяют все кому не лень - и налоговая, и прокуратура… Теперь у прокуратуры забрали следствие, расформировали 5-е управление МВД, которое только и занималось тем, что трясло бизнес. Антикоррупционная служба будет заниматься только чиновниками, и только налоговая – бизнесменами», - добавил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, 18 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом в Индию. В его рамках глава Кыргызстана встретился с главой Индии Пранабом Кумиром Мукерджи и премьер-министром Нарендрой Моди.