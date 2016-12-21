Алмазбек Атамбаев: Бизнес в Кыргызстане станет самым защищенным

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«Я человек упрямый и добился своего: будут приняты соответствующие законы, и бизнес в Кыргызстане будет совершенно другой - он станет самым защищенным», - заявил сегодня на бизнес-форуме в Индии президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
«Это моя мечта - чтобы бизнес был таким же, как и в Европе. Когда становится богаче человек, богаче становится страна», - считает глава государства.
«Сегодня в Кыргызстане и Центральной Азии бизнесменов проверяют все кому не лень - и налоговая, и прокуратура… Теперь у прокуратуры забрали следствие, расформировали 5-е управление МВД, которое только и занималось тем, что трясло бизнес. Антикоррупционная служба будет заниматься только чиновниками, и только налоговая – бизнесменами», - добавил Алмазбек Атамбаев.
Напомним, 18 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом в Индию. В его рамках глава Кыргызстана встретился с главой Индии Пранабом Кумиром Мукерджи и премьер-министром Нарендрой Моди.
URL: http://www.24.kg/vlast/42082/