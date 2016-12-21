RSS
facebookfacebookgoogale+
Экстремисты Кыргызстана и места их обитания
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:44
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Президент Кыргызстана хочет, чтобы граждане Индии получали визы в течение трех дней

21/12/16 17:32, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Министерству иностранных дел и аппарату президента глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня поручил проработать вопрос получения виз гражданами Индии в электронном виде в течение трех дней.

 

«Мы ждем индийских друзей. Я президенту сказал, что каждый год приезжаю к вам как турист, в этом году приехал впервые в качестве президента. Можете и вы приехать как инвесторы и как туристы. Я поручил рассмотреть вопрос визового режима. Индия является одной из стран с быстроразвивающейся экономикой. Граждане ряда стран могут получать визы в упрощенном виде. Поэтому я поручил проработать этот вопрос и в отношении граждан Индии», - сказал глава государства.

 

Напомним, 18 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом в Индию. В его рамках глава Кыргызстана встретился с главой Индии Пранабом Кумиром Мукерджи и премьер-министром Нарендрой Моди.

URL: http://www.24.kg/vlast/42088/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ