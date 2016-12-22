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До 10 января будут ограничения электроэнергии из-за аварии на Токтогульской ГЭС

22/12/16 09:58, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутаты намерены пригласить энергетиков на пленарное заседание, чтобы обсудить произошедшую аварию на Токтогульской ГЭС. С предложением выступил член фракции СДПК Рыскелди Момбеков.

 

По его словам, в прошлом году глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев говорил, что если Жогорку Кенеш ратифицирует соглашение по модернизации ГЭС, проблем не возникнет.

 

«Однако авария произошла, и информацию о ней шесть дней держали в секрете. Людям неинтересно, какой объем водохранилища. Из-за него тариф не меняется. Их интересует, что происходит на ГЭС», - сказал Рыскелди Момбеков.

 

У депутата есть информация, что до 10 января будут ограничения электроэнергии. В связи с этим в ЖК предложили в 14.00 пригласить энергетиков.

 

На Токтогульской ГЭС 15 декабря произошел внеплановый вывод из работы гидроагрегата №2 мощностью 300 МВт из-за повреждения его вспомогательного оборудования.

 

В настоящее время определяется характер повреждения на кабельной линии 500 кВ. На месте работает персонал Токтогульской ГЭС, в том числе руководство компании, специалисты по кабельному оборудованию из России и комиссия Госэкотехинспекции.

 

Следует отметить, что руководители энергокомпаний заверили, что имеющейся мощности достаточно, чтобы не вводить ограничения.

URL: http://www.24.kg/vlast/42113/

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