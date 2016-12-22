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Депутат лоббирует интересы рынка автозапчастей в Оше

22/12/16 10:18, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) рассказала на заседании Жогорку Кенеша о проблемах на рынке автозапчастей в Оше.

 

По ее словам, на протяжении нескольких лет на рынке творится беспредел.

 

«Пару чиновников открыли новый рынок на месте бывшей фабрики и требуют от предпринимателей туда переехать. Новые места предлагают выкупить за $10 тысяч. Торговцев мучают проверками. Они не хотят переезжать с наработанной точки», - сказала Эльвира Сурабалдиева.

 

Она добавила, что из-за этих проблем бюджет Оша уже потерял 10 миллионов сомов.

 

Сама депутат ранее владела рынком «Кудайберген» в Бишкеке. В настоящее время он зарегистрирован на сестру депутата - Сурабалдиеву Аиду Жыргалбековну. 

URL: http://www.24.kg/vlast/42115/

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