Депутаты настаивают: комиссия по этике должна рассмотреть поведение главы ФУГИ

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании заявили, что председатель Фонда по управлению государственным имуществом не должен препираться с главой комитета по экономической и фискальной политике.

Вице-спикер Алтынай Омурбекова по предложению депутатов поручила правительственной комиссии по этике рассмотреть поведение Мэлиса Мамбетжанова.

Между чиновником и главой парламентского комитета Нурланом Макеевым возник конфликт после того, как в ЖК Мамбетжанова обвинили в том, что он все время болеет.

В ответ глава ФУГИ посоветовал главе комитета заняться работой, а не словоблудием.

Более того, Мэлис Мамбетжанов еще 17 декабря написал заявление об уходе по собственному желанию. Однако премьер-министр его до сих пор не подписал.