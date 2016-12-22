Глава Энергохолдинга рассказал, из-за чего остановили второй агрегат Токтогульской ГЭС

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев назвал депутатам причины аварии на Токтогульской ГЭС. Депутаты пригласили энергетиков на заседание.

По его словам, 15 декабря в 20.05 аварийно отключились 1-й и 2-й агрегаты. В 20.20 произведен осмотр распределительного устройства. В 00.40 отключили гидроагрегаты и трансформаторы №№ 1 и 2. Произведен полный осмотр воздушной перемычки. Видимых повреждений не обнаружено. Повышение температуры обнаружено на муфте.

«Слито 9 тонн масла. 21 декабря начался монтаж кольцевой муфты. Авария произошла из-за износа, так как кабельная линия в 1 тысячу 190 метров проложена в декабре 1974 года. Следует заменить 28 метров кабеля. Оборудование такого типа эксплуатируется 25 лет. Токтогульской ГЭС 40 лет. Никаких ограничений вводить мы не планируем», - сказал Айбек Калиев.

Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.