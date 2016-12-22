Из-за аварии на Токтогульской ГЭС Кыргызстан не планирует импортировать электроэнергию

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В связи с произошедшей на Токтогульской ГЭС аварией на заседание парламента для отчета и пояснений пригласили энергетиков.
Депутат Искендер Кадыркулов поинтересовался у энергетиков, чем они перекрыли нехватку мощности в 300 мегаватт.
Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев рассказал, что разработан режим работы энергосистемы.
Если потребуется, увеличат мощность ТЭЦ Бишкека. «Мы ожидаем, что в связи с похолоданием потребление увеличится до 59 миллионов киловатт-часов. С одним неработающим агрегатом есть возможность справиться своими силами. Вопрос импорта пока не рассматривается», - отметил он.
Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, выходившая из строя 23 декабря 2015 года. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.
URL: http://www.24.kg/vlast/42144/