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Из-за аварии на Токтогульской ГЭС Кыргызстан не планирует импортировать электроэнергию

22/12/16 14:34, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В связи с произошедшей на Токтогульской ГЭС аварией на заседание парламента для отчета и пояснений пригласили энергетиков.

 

Депутат Искендер Кадыркулов поинтересовался у энергетиков, чем они перекрыли нехватку мощности в 300 мегаватт.  

 

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев рассказал, что разработан режим работы энергосистемы.

 

Если потребуется, увеличат мощность ТЭЦ Бишкека. «Мы ожидаем, что в связи с похолоданием потребление увеличится до 59 миллионов киловатт-часов. С одним неработающим агрегатом есть возможность справиться своими силами. Вопрос импорта пока не рассматривается», - отметил он.

 

Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, выходившая из строя 23 декабря 2015 года. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.

URL: http://www.24.kg/vlast/42144/

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