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В ЖК предлагают не мучить энергетиков: у них сегодня профессиональный праздник

22/12/16 15:09, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Жыргалбек Турускулов предложил не мучить энергетиков в честь их профессионального праздника. Об этом он сказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша, куда энергетиков пригласили из-за аварии на Токтогульской ГЭС.

 

В Кыргызстане 22 декабря отмечают День энергетика. Несмотря на праздник, все руководители энергокомпаний заняты ремонтом кабельной линии, вышедшей из строя в ночь на 16 декабря.

 

Кроме этого, они вынуждены объяснять депутатам, что произошло на ГЭС.

 

Жыргалбек Турускулов призвал коллег не мучить энергетиков вопросами.

 

«Ситуация и так не очень хороша, но они работают над устранением аварии», - отметил он

 

Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, выходившая из строя 23 декабря 2015 года. Сейчас второй гидроагрегат остановлен.

URL: http://www.24.kg/vlast/42150/

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