В ЖК предлагают не мучить энергетиков: у них сегодня профессиональный праздник

Депутат Жыргалбек Турускулов предложил не мучить энергетиков в честь их профессионального праздника. Об этом он сказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша, куда энергетиков пригласили из-за аварии на Токтогульской ГЭС.

В Кыргызстане 22 декабря отмечают День энергетика. Несмотря на праздник, все руководители энергокомпаний заняты ремонтом кабельной линии, вышедшей из строя в ночь на 16 декабря.

Кроме этого, они вынуждены объяснять депутатам, что произошло на ГЭС.

Жыргалбек Турускулов призвал коллег не мучить энергетиков вопросами.

«Ситуация и так не очень хороша, но они работают над устранением аварии», - отметил он

Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, выходившая из строя 23 декабря 2015 года. Сейчас второй гидроагрегат остановлен.