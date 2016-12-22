Языковой вопрос волнует депутатов больше, чем авария на Токтогульской ГЭС

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Депутат Айбек Алтынбеков («Республика – Ата Журт») недоволен тем, что глава Национального энергохолдинга подготовил доклад на русском языке. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
Нардеп поинтересовался, кто готовил информацию и почему она на официальном языке.
Айбек Калиев отметил, что ее подготовили специалисты и перевести на госязык не успели.
«Почему не успели перевести? Неужели ваши специалисты говорят только на русском языке? Мы живем в Кыргызстане и должны развивать кыргызский язык. Я постоянно об этом говорю министрам!» - возмутился Айбек Алтынбеков.
Глава Энергохолдинга отметил, что прежде чем докладывать на официальном языке, спросил разрешения у вице-спикера.
Депутат попросил его впредь делать доклады только на государственном языке, тем более что он им отлично владеет.
URL: http://www.24.kg/vlast/42151/