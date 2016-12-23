Президент Кыргызстана обсудит с главой Ирана вопросы региональной безопасности

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В Бишкеке начались двусторонние переговоры глав Ирана и Кыргызстана - Хасана Роухани и Алмазбека Атамбаева.
Как отметил президент КР, они обсудят вопросы региональной безопасности и экономического развития.
Президент Ирана подчеркнул, что прошлогодний визит Алмазбека Атамбаева в Тегеран открыл новые горизонты для развития отношений.
Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с двухдневным официальным визитом по приглашению Алмазбека Атамбаева.
URL: http://www.24.kg/vlast/42197/