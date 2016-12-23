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Фракция СДПК не смогла рассмотреть вопрос национализированных объектов

23/12/16 10:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Члены парламентской фракции СДПК не смогли сегодня на заседании рассмотреть вопрос национализированных объектов, поскольку не пришли чиновники.

 

На повестке дня стоял только этот вопрос.

 

Вице-премьер-министр Олег Панкратов напомнил, что председатель ФУГИ ушел в отставку.

 

«Министр экономики задействован в визите президента Ирана в КР. Министр финансов болеет. Я тоже только из командировки прибыл. Может, мы перенесем вопрос?» - попросил он депутатов. 

 

«Мы, конечно, можем рассматривать вопрос, но у них даже председателя нет. Кому мы будем давать поручения?» - задался риторическим вопросом нардеп Дастан Бекешев.

 

«Я думаю, это логично. Вопрос очень серьезный. Мы не знаем отдачу от национализированных объектов. Многие объекты нашли своих хозяев. Поэтому ждем нового председателя ФУГИ, а также министров финансов, экономики, чтобы дали нам в следующий раз полную картину», - сказал лидер фракции Иса Омуркулов.

 

«В правительстве как раз создана рабочая группа, которая проводит анализ ситуации. К следующему разу будет полная информация», - заверил Олег Панкратов.

URL: http://www.24.kg/vlast/42198/

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