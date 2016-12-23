Фракция СДПК не смогла рассмотреть вопрос национализированных объектов

Члены парламентской фракции СДПК не смогли сегодня на заседании рассмотреть вопрос национализированных объектов, поскольку не пришли чиновники.

На повестке дня стоял только этот вопрос.

Вице-премьер-министр Олег Панкратов напомнил, что председатель ФУГИ ушел в отставку.

«Министр экономики задействован в визите президента Ирана в КР. Министр финансов болеет. Я тоже только из командировки прибыл. Может, мы перенесем вопрос?» - попросил он депутатов.

«Мы, конечно, можем рассматривать вопрос, но у них даже председателя нет. Кому мы будем давать поручения?» - задался риторическим вопросом нардеп Дастан Бекешев.

«Я думаю, это логично. Вопрос очень серьезный. Мы не знаем отдачу от национализированных объектов. Многие объекты нашли своих хозяев. Поэтому ждем нового председателя ФУГИ, а также министров финансов, экономики, чтобы дали нам в следующий раз полную картину», - сказал лидер фракции Иса Омуркулов.

«В правительстве как раз создана рабочая группа, которая проводит анализ ситуации. К следующему разу будет полная информация», - заверил Олег Панкратов.