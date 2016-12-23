Каким будет 2017 год для Кыргызстана. Прогноз политологов

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Эксперты Центра политико-правовых исследований представили специально для читателей ИА «24.kg» политический прогноз на 2017 год.
|Тамерлан ИБРАИМОВ
|Жолдош ОСМОНОВ
Президентские выборы
Президентские выборы-2017 как главное политическое событие на протяжении года будут оказывать влияние практически на все сферы жизни Кыргызстана.
Всенародно избираемый глава государства, несмотря на внесенные в Конституцию изменения, по-прежнему является наиболее влиятельным игроком на политическом поле КР.
Печальная традиция - кыргызская весна. Это время социальных протестов и внеочередной смены власти. Однако в 2017 году для революции не будет критической концентрации протестного движения.
Все ключевые политические акторы будут заняты подготовкой к президентским выборам, исход которых пока неясен.
Если преемник не появится до марта 2017-го, то выборы пройдут в намеченный срок - осенью.
Все значимые политические силы уже начали искать потенциального нового президента. Как заведено, многие не будут складывать яйца в одну корзину и «присягнут» на верность сразу нескольким реальным кандидатам.
Все это, если не появится сильный преемник, будет означать усиление центробежных тенденций от президента и СДПК к другим политическим лидерам.
Центробежные силы начали раскручиваться уже сейчас, но приобретут особую силу весной.
Пора делать ставки
Желающих побороться за главный пост страны в Кыргызстане традиционно будет немало.
Последним пока является Сооронбай Жээнбеков. Но выбор может быть сделан и в пользу Темира Сариева или Омурбека Бабанова.
В конечном итоге это будет зависеть от того, кто из них в состоянии заручиться доверием Алмазбека Атамбаева и обеспечить покидающему свой пост президенту комплекс гарантий после ухода.
Важно: статус ставленника власти не означает безоговорочной победы на выборах. Выборы будут конкурентными.
Остальные тяжеловесы кыргызской политики тоже будут играть роль в президентской гонке. Они станут тем значимым ресурсом, консолидация с которым может стать решающим фактором для «проходных» претендентов на президентский пост.
Политические партии как выразители идей и проектов не будут нести существенной функции. Политика в 2017 году будет предельно персонифицированной. Единственная роль партий будет заключаться в создании людских сетей, обслуживающих кандидатов на президентство.
Про реформы
В наступающем году не следует ожидать системных реформ в какой-либо области. Для их проведения нужна сильная политическая воля, значительная поддержка населения, четкое понимание, какие реформы нужны и как их проводить.
В 2017-м ни одного из этих факторов не будет. Президентский срок Атамбаева заканчивается. Это время больше подходит для подведения итогов, формирования пула сторонников и обеспечения экс-президентских гарантий.
Государственная машина будет занята преимущественно обустройством политической системы с учетом окончания президентских полномочий.
Все будет зависеть от того, кто именно, с какими намерениями и идеями придет к власти.
Ситуация в экономике
Учитывая, что кардинальных политических и управленческих реформ до конца следующего года не ожидается, положение экономики также кардинально не изменится.
Она в большей степени будет зависеть от внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, чем от внутренней политики КР.
В частности, от ситуации в России, которая напрямую сказывается на кыргызстанских трудовых мигрантах и объеме их денежных переводов.
Значительным, по экономическому влиянию, мог бы стать запуск мега-проектов, которые давно находятся в планах, но числятся в разряде замороженных: ГЭС «Камбарата-1», Кара-Кечинская ТЭС, кыргызско-китайская железная дорога и т.п.
Ни один из этих проектов не будет запущен на полную мощность. В условиях неясности, кто придет к власти, бизнес, равно как и крупные государственные партнеры, займут выжидательную позицию.
Внешнеполитическая сфера
Внешнеполитическая сфера будет характеризоваться стремлением руководства страны установить тесные и доверительные отношения с ближайшими соседями. Особенно это касается стратегического партнера - России.
Связано это прежде всего с Алмазбеком Атамбаевым и необходимостью получения определенных гарантий его поддержки после ухода из власти.
Отношение России к КР не претерпит серьезных изменений. Очевидно, что основное внимание она будет уделять ключевому вопросу года – кто будет следующим президентом Кыргызстана?
Изменения, связанные с новым президентом США Дональдом Трампом и его более «прагматичной» политикой в отношении глобальной роли Америки, также скажутся на Кыргызстане, но не напрямую, а опосредованно.
В частности, политика США будет по-прежнему ориентированной на поддержку развития демократии в КР, но ее характер будет подчеркнуто нейтральным. Других существенных изменений в отношениях между КР и США не будет.
Отношения с Евросоюзом, Китаем и Турцией также не претерпят особых изменений.
Посылы обновления межгосударственных отношений будут исходить, вероятнее всего, от Узбекистана, а Кыргызстану предстоит быстро и эффективно сформировать собственную позицию по этому поводу.
Вместо тоста
В целом экономическая и социальная жизнь страны будет оставаться примерно такой же, как и в уходящем году. Все внимание и ресурсы общества в 2017 году будут направлены на политическую сферу, а именно - президентские выборы. Исход выборов неясен, поскольку есть 3-4 кандидата, которые могут победить.
После прихода к власти очередного президента страна некоторое время еще будет занята формированием новой кадровой структуры и построением новых взаимоотношений между высшими органами власти.
URL: http://www.24.kg/vlast/42201/