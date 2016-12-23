Узарбек Жылкыбаев: Китайцы готовы построить лабораторию для горнорудной промышленности, но правительство затягивает вопрос

Китайская компания готова построить современную лабораторию для горнорудной промышленности, но правительство по неизвестной причине затягивает подписание договора. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат ЖК Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, имеющаяся лаборатория, где можно проводить анализ угля, руды и других минералов, построена в 60-е годы прошлого столетия, и результаты приходится ждать месяцами. «Современные лаборатории могут выдать результаты уже через несколько часов», - сказал депутат.

Как отметил Узарбек Жылкыбаев, иностранная компания на основе государственно-частного партнерства готова построить лабораторию за $30 миллионов. Она предлагает, что по договору будет владеть 70 процентами будущей лаборатории, остальные 30 отойдут в распоряжение правительства КР.