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Узарбек Жылкыбаев: В Кыргызстане по любому поводу поднимают ажиотаж, а результатов нет

23/12/16 14:22, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

«В нашем обществе по любому поводу поднимаем ажиотаж, делая себе антирекламу, а результата нет, через 15 дней все забывается», - сказал на встрече без галстуков с журналистами депутат Жогорку Кенеша Узарбек Жылкыбаев.

 

По его словам, в турсезоне 2016 года было меньше туристов из Казахстана по сравнению с предыдущими годами.

 

«Некоторые в социальных сетях это связали с тем, что строилась дорога Балыкчи - Корумду и туристы не хотели ехать. На самом деле это связано с экономическими проблемами в соседней стране», - сказал депутат.

 

Как он отметил, в Казахстане по сравнению с прошлым годом упал курс тенге по отношению к доллару, и жителям стало трудно выезжать за рубеж.

 

«В этом году среднесуточная стоимость пребывания на Иссык-Куле была $30, в 2015 году это составляло 4,5 тысячи тенге, в нынешнем году этот показатель приравнялся к 11 тысячам тенге, и людям стало труднее выезжать», - сказал депутат.

URL: http://www.24.kg/vlast/42228/

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