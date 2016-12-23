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Президент Ирана провел переговоры с премьер-министром Кыргызстана

23/12/16 15:26, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

На переговорах президент Ирана и премьер-министр Кыргызстана обсудили перспективы экономического сотрудничества.

 

Хасан Роухани еще раз подтвердил готовность Ирана инвестировать в Кыргызстан. Планируются совместные проекты в сельском хозяйстве, энергетике и культуре.

 

Сегодня по итогам переговоров президенты Ирана и Кыргызстана подписали ряд меморандумов о развитии двустороннего сотрудничества.

URL: http://www.24.kg/vlast/42235/

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