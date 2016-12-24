Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

На прошедшей неделе в Кыргызстане произошло несколько назначений и увольнений, а также оптимизированы структуры некоторых ведомств.

Государственную службу миграции возглавил Медетбек Айдаралиев.

Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, освободив его от ранее занимаемой должности.

Прежнего главу службы Бакытбека Адылова освободили от должности 21 ноября.

Рустама Курманова освободили от должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.

«Решение принято по результатам проверки Генеральной прокуратуры на предмет соблюдения требований антикоррупционного законодательства. В ходе нее выявили грубые нарушения в работе департамента, в том числе финансового характера», - пояснили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Бактыбека Абдиева назначили директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Он сменил на этом посту Турдубека Мамбетова, которому ранее пригрозили потерей должности. Поводом послужило предложение нардепов до Нового года разработать новые стандарты техрегламента в сфере строительства и возведения объектов. На протест Турдубека Мамбетова, что срок в два месяца мал, ему напомнили: вопрос не решается четыре года.

Бактыбек Абдиев родился в 1972 году, окончил архитектурный факультет КАСИ. Работал архитектором в городе Кара-Куле, затем в Ошском городском управлении архитектуры. С 2001 года - главный архитектор Оша. Два года работал районным архитектором в Бишкекглавархитектуре, затем начальником Управления архитектуры и градостроительства Иссык-Кульского района. С 2013-го - начальник Бишкекглавархитектуры.

Исполняющим обязанности начальника муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» назначен Асхат Тулебердиев.

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Бишкекглавархитектуры, начальника Центра проектно-консультационных услуг «Единое окно».

Отстранили от должности статс-секретаря МЧС Кыргызстана.

Таалайбека Темиралиева освободили от должности статс-секретаря Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана согласно поданному заявлению. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

Таалайбек Темиралиев проработал в министерстве 10 лет.

Премьер-министр принял отставку председателя ФУГИ.

Президент Алмазбек Атамбаев на своей пресс-конференции 1 декабря сказал, что глава фонда несет персональную ответственность за продажу ЗАО «Альфа Телеком». Назначенный на 16 декабря аукцион по продаже компании не состоялся из-за отсутствия заявок. 17 декабря Мэлис Мамбетжанов написал заявление о сложении полномочий.

Отстранили от должности начальника УВД Каракола.

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Исраилов снял с работы начальника Каракольского городского отдела внутренних дел Иссык-Кульской области полковника милиции Максатбека Абдыкулова и его заместителя Б.Асанакунова.

Как сообщили в МВД КР, он использовал служебную автомашину в личных целях, а его заместитель совершил на ней ДТП.

Максатбек Абдыкулов игнорировал приглашение участвовать в еженедельных аппаратных совещаниях мэрии и горкенеша Каракола, где обсуждались проблемы общественной безопасности. Трижды привлекался к дисциплинарной ответственности.

Обязанности главы УВД исполняет его заместитель по оперативной работе.

Выбрали новый совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Северэлектро».

Собрание акционеров ОАО «Северэлектро» досрочно прекратило полномочия совета директоров и ревизионной комиссии. Акционеры избрали новый состав совета директоров:

Нурлан Садыков – первый заместитель председателя правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»,

Нурбек Абасканов - заместитель председателя правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»,

Марат Каратаев - заведующий сектором стратегического планирования секретариата Совета обороны КР.

Избран и новый состав ревизионной комиссии:

Павел Воробьев - заведующий сектором финансового анализа ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»,

Нургазы Жээнбеков - эксперт сектора стратегического планирования ОАО «НЭХК»,

Акылбек Сулайманкулов - эксперт сектора стратегического планирования ОАО «НЭСК».

Нурлана Мадаминова назначили исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком».

До этого он возглавлял дочернюю компанию ОАО - «Сергек», а ранее занимал должность вице-президента - административного директора «Кыргызтелекома».

Прежнего главу «Кыргызтелекома» Эмиля Ешеналиева отстранили от должности в связи с возбуждением уголовного дела по факту незаконного заключения договоров на покупку канала доступа к Интернету.

Сопредседателем Конфедерации союзов кинематографистов избрали кыргызского режиссера Таалайбека Кулмендеева.

Конфедерация объединяет профессиональные киносоюзы стран СНГ, Грузии и Эстонии. Другим сопредседателем является азербайджанский кинодраматург и кинорежиссер, народный писатель Азербайджана Рустам Ибрагимбеков.

Новым президентом Федерации дзюдо Кыргызстана стал Жолдошбек Колбаев.

Брат криминального авторитета Камчы Кольбаева Жолдошбек был единственным кандидатом в президенты Федерации дзюдо. Ряд политиков страны обеспокоились тем, что это может навредить имиджу страны в глазах международного спортивного сообщества.

В официальной биографии Жолдошбека Колбаева указано, что ранее он работал вице-президентом Федерации дзюдо. В связи с уголовным преследованием Камчы Кольбаева имя Жолдошбека не афишировалось. Высшее образование он получил в Каракольском филиале Московского института права и предпринимательства. Не раз возглавлял делегации Кыргызстана на международных соревнованиях по дзюдо.

В Кыргызстане оптимизировали структуры Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта и Министерства культуры, информации и туризма.

Так, функции и штат Республиканского дворца молодежи «Манас» (РДМ «Манас») передали центральному аппарату Госагентства, а функции по разработке молодежной политики и четыре штатные единицы из аппарата Министерства образования и науки отдали ГАМФКС.

В структуре Минкультуры изменения коснутся передачи функций и 18 штатных единиц дирекции Дома дружбы центральному аппарату ведомства.

В Кыргызстане оптимизировали структуры Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Департамент лесных экосистем и особо охраняемых природных территорий преобразовали в Департамент развития лесных экосистем. Департамент рационального использования природных ресурсов - в Департамент охраны и использования природных территорий. Департамент лесоохотустройства - в Государственное учреждение «Кыргызлесоохотустройство» при ГАООСЛХ с сокращением штата.

Полномочному представителю правительства в Чуйской области объявили замечание.

Его объявили за ненадлежащее исполнение обязанностей. В середине ноября жители Токмака жаловались на отсутствие отопления. В город ездил с проверкой сам премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Главе государственной администрации Жайылского района Турусбеку Ногоеву объявили строгий выговор.

В работе акима «выявлены недостатки в части проведения мониторинга общественно-политической ситуации в районе, координации работ правоохранительных органов, территориальных подразделений министерств и административных ведомств». Турусбек Ногоев проявил пассивность в работе с населением.

В парламенте подняли вопрос несоответствия Чинары Адамкуловой занимаемой ею должности ректора КНУ Ж.Баласагына.

«Выявлены различные нарушения, в том числе при выплатах за национальный статус вуза. Генпрокуратуру должно многое заинтересовать», - заявила депутат Евгения Строкова.

Депутаты интересовались, как бухгалтер КНУ, находясь под домашним арестом, продолжала работать. Ленинский суд признал главного бухгалтера Ольгу Бондарчук и проректора вуза Н.Асанбекова виновными по статье «Дача взятки» УК КР.

В парламенте озаботились итогами выступления отечественных спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов отметил, что команде создали все условия для подготовки.

«Мы не смогли сохранить даже медаль Иззата Артыкова. Главных тренеров после таких итогов должны были уволить», - заявил депутат Тазабек Икрамов.